Эксперт назвал преемников Трампа

https://static.news.ru/photo/f4d4707a-567b-11eb-bbb1-fa163e074e61_660.jpg Тед Круз Фото: Susan Walsh - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

После захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа миллиардер стал «токсичной» фигурой в Республиканской партии и больше не сможет считаться её неформальным лидером. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Однако, по словам политолога, «трампизм» не уйдёт из партии вместе с Трампом, а просто сменит лидера.

На роль Трампа есть кандидаты, — отметил Алексей Макаркин. — Например, Тед Круз, один из тех сенаторов, которые выступили против признания Джо Байдена президентом. Сейчас наиболее радикальные демократы требуют изгнать его из сената. Но оснований для этого нет: он не поддержал захватчиков Капитолия.

Консервативный сенатор Тед Круз был соперником Трампа по республиканским праймериз в 2016 году, а после присоединился к числу его сторонников. Эксперт добавил, что он не единственный кандидат на замену Трампу.

Потенциально лидером может стать госсекретарь при Трампе Майк Помпео, — добавил политолог. — До своего прихода на пост директора ЦРУ он был конгрессменом, в прошлом году даже были предположения, что он будет избираться в сенат от Канзаса, но он предпочёл довести до конца свою работу на посту госсекретаря.

Атака на Капитолий 6 января сделала Трампа персоной нон грата в американском политическом истеблишменте. Однако окончательно порывать с эксцентричным политиком для республиканцев тоже опасно: он всё ещё пользуется поддержкой в народе. Поэтому наиболее удобный вариант — это задвинуть его на задний план и попытаться сделать «трампизм» более умеренным.

Ранее NEWS.ru писал о том, что член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что вынесет на рассмотрение конгресса резолюцию об импичменте Джо Байдена в его первый день на посту главы государства.