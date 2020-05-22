Госсекретаря США Майкла Помпео подозревают в проведении деловых встреч с влиятельными американскими донорами на бюджетные средства. Импульс для подозрений дало увольнение инспектора внешнеполитического ведомства Стивена Линника, который расследовал дела в том числе вокруг нецелевых трат. Соответствующие переговоры, как считается, шеф американской дипломатии продолжает вести из президентских амбиций.

Издание The New York Times сообщает о целом ряде спорных переговоров Помпео. Так, в январе после визита в Латинскую Америку госсекретарь отправился во Флориду — важный штат республиканских доноров. Он провёл такую же почти незаметную встречу с лояльными республиканцам предпринимателями в декабре — когда находился в Лондоне. В октябре 2019 года он имел беседу с республиканским миллиардером Чарльзом Кохом, находясь с официальным визитом в Канзасе.

В каждом из этих случаев, как обращает внимание The New York Times, Помпео не включал встречи в свой публичный график. Госсекретарь и его помощники пытались не рассказывать журналистам об этих контактах. Ожидается, что Помпео должен посетить намеченную на июль этого года в Айове встречу религиозной организации «Семейный лидер», у которой искали помощи и Дональд Трамп, и Тед Круз, когда баллотировались в президенты. Это ставит справедливые вопросы о политических амбициях госсекретаря.

Если одни встречи замалчиваются, то в отношении других Госдеп, как правило, сообщает, что у госсекретаря важные переговоры с «корпоративными лидерами». Такая формулировка, например, использовалась, когда шеф американской дипломатии посетил лидеров финансового сектора в Нью-Йорке в начале марта. Подобные действия попали в центр внимания после того, как благодаря конгрессменам стало известно, что уволенный со своего поста Линник вёл расследование в отношении возможных злоупотреблений Помпео.

Безусловно, у госсекретаря есть свои защитники в Конгрессе, однако кампания, в центре которой оказались его действия, набирает силу. Наблюдательная группа American Oversight потребовала от Госдепа обнародовать детали всех поездок Помпео внутри США. По их мнению, «становится всё более очевидным», что госсекретарь использует работу в дипведомстве «для поддержки своей политической карьеры». Специальное юридическое расследование призывает провести и сенатор-демократ Боб Менендес.

Mario Tumm/Global Look Press

Внимание Менендеса привлекли частые поездки Помпео в Канзас в прошлом году. Несколько визитов, как считается, были организованы на средства дипломатического ведомства. В октябре шеф американской дипломатии отправился в Уичито вместе с дочерью президента Иванкой Трамп. Тогда была запланирована публичная встреча с местными студентами. Однако в это же время госсекретарь был уличён в переговорах с миллиардером Кохом и президентом крупнейшей компании Koch Industries Дейвом Робертсоном, во время которых, предположительно, обсуждались выборы в Сенат.

Принимая во внимание интерес госсекретаря к штату Канзас, издание Kansas City Star опубликовало разгромную редакционную статью с заголовком: «Майк Помпео, либо увольняйся и баллотируйся в американский Сенат, либо сконцентрируйся на своей повседневной работе».

Сейчас же у Помпео заподозрили президентские амбиции. Издание The National Interest называло главу Госдепа одним из перспективных участников потенциальной борьбы за номинацию от Республиканской партии, которая предстоит через четыре года. Как пишет издание, Помпео слывёт большим героем среди консервативных кругов. Именно его сам Трамп в шутку называл «глубинным Государственным департаментом». Поэтому ему есть на что рассчитывать.

Другой вопрос — отношение Помпео к средствам налогоплательщиков. Это может стать одним из факторов выдвижения: законодательство запрещает чиновникам такого ранга использовать бюджет для своих кампаний. Либеральная пресса в США напоминает Помпео в заочной полемике, что Хиллари Клинтон, находясь на посту государственного секретаря, тоже совершала официальные визиты в разные штаты и ​​поддерживала контакты с донорами-демократами, метя на президентский пост, однако вне своего рабочего графика.