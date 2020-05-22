Госсекретаря США Майкла Помпео подозревают в проведении деловых встреч с влиятельными американскими донорами на бюджетные средства. Импульс для подозрений дало увольнение инспектора внешнеполитического ведомства Стивена Линника, который расследовал дела в том числе вокруг нецелевых трат. Соответствующие переговоры, как считается, шеф американской дипломатии продолжает вести из президентских амбиций.
Издание The New York Times
В каждом из этих случаев, как обращает внимание The New York Times, Помпео не включал встречи в свой публичный график. Госсекретарь и его помощники пытались не рассказывать журналистам об этих контактах. Ожидается, что Помпео должен посетить намеченную на июль этого года в Айове встречу религиозной организации «Семейный лидер», у которой искали помощи и Дональд Трамп, и Тед Круз, когда баллотировались в президенты. Это ставит справедливые вопросы о политических амбициях госсекретаря.
Если одни встречи замалчиваются, то в отношении других Госдеп, как правило, сообщает, что у госсекретаря важные переговоры с «корпоративными лидерами». Такая формулировка, например, использовалась, когда шеф американской дипломатии посетил лидеров финансового сектора в Нью-Йорке в начале марта. Подобные действия попали в центр внимания после того, как благодаря конгрессменам стало известно, что
Безусловно, у госсекретаря есть свои защитники в Конгрессе, однако кампания, в центре которой оказались его действия, набирает силу. Наблюдательная группа American Oversight
Внимание Менендеса привлекли частые поездки Помпео в Канзас в прошлом году. Несколько визитов, как считается, были организованы на средства дипломатического ведомства. В октябре шеф американской дипломатии отправился в Уичито вместе с дочерью президента Иванкой Трамп. Тогда была запланирована публичная встреча с местными студентами. Однако в это же время госсекретарь был уличён в переговорах с миллиардером Кохом и президентом крупнейшей компании Koch Industries Дейвом Робертсоном, во время которых, предположительно, обсуждались выборы в Сенат.
Принимая во внимание интерес госсекретаря к штату Канзас, издание Kansas City Star
Сейчас же у Помпео заподозрили президентские амбиции. Издание The National Interest
Другой вопрос — отношение Помпео к средствам налогоплательщиков. Это может стать одним из факторов выдвижения: законодательство запрещает чиновникам такого ранга использовать бюджет для своих кампаний. Либеральная пресса в США напоминает Помпео в заочной полемике, что Хиллари Клинтон, находясь на посту государственного секретаря, тоже совершала официальные визиты в разные штаты и поддерживала контакты с донорами-демократами, метя на президентский пост, однако вне своего рабочего графика.
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