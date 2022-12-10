Тайна смерти пропавшего 10 лет назад мужчины в США стала шоком для семьи NBC: пропавшего без вести почти 10 лет назад мужчину нашли под новым именем мертвым

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В США мужчина, считавшийся на протяжении 10 лет пропавшим без вести, был найден мертвым на севере штата Нью-Йорк, где он проживал под другим именем. Об этом сообщает телеканал NBC. В последний раз Роберта Хоугланда видели живым 28 июля 2013 года в городе Ньютаун, штат Коннектикут. На следующий день он не явился на работу и не приехал в аэропорт встретить родственника, после чего родные обратились в полицию.

Правоохранители нашли в доме мужчины его бумажник, медикаменты и мобильный телефонов, но никаких следов самого Роберта не обнаружили. Дело о пропаже много лет оставалось открытым, об исчезновении Хоугланда стало известно по всей стране. Через десять лет выяснилось, что он, вероятно, переехал в Нью-Йорк и поселился там под именем Ричарда Кинга.

По информации телеканала, на текущей неделе шериф округа Салливан связался с полицией Ньютауна и сообщил об обнаружении умершего мужчины, имевшего при себе документы на имя Роберта Хоугланда. Прибывшие из Коннектикута полицейские подтвердили личность. На момент смерти мужчине было 59 лет, он жил в округе Салливан приблизительно с ноября 2013 года.

Родственники Хоугланда заявили, что разгадка тайны исчезновения мужчины через столько лет стала для них настоящим шоком, при этом породив больше вопросов, чем ответов. По словам сына мужчины, семья не может понять, что побудило его отца уехать.