Сын Байдена оформил проститутку юристом и просил за нее налоговый вычет Хантер Байден пытался обмануть Налоговую службу США, требуя вычет за услуги проститутки

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Хантер Байден

Сын президента США Хантер Байден потребовал налоговый вычет за услуги проститутки, сообщила на парламентских слушаниях член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин. По ее словам, которые приводит РЕН ТВ, женщину, оказывавшую услуги сексуального характера, Байден-младший попытался выдать за помощника юриста.

Эта женщина, возможно, была сотрудником Wasco. Но я хотела бы отметить, что это не то, чем обычно занимаются помощники юристов в юридических фирмах. И это очень серьезно. Хантер Байден платил этой женщине через свою юридическую фирму, а затем списал это на налоговые льготы, — сказала конгрессвумен.

В качестве подтверждения этих данных Тейлор Грин представила в зале заседаний фото из личного архива Хантера Байдена. На снимках он запечатлен с той самой женщиной, которую оформил в качестве юриста.

Ранее в Сеть также утекли фото Хантера Байдена, на которых он употребляет наркотики прямо за рулем автомобиля Porshe 911. Дело происходило в 2018 году. Судя по фото спидометра, автомобиль при этом двигался на скорости порядка 280 км/час, проезжая через оживленный район в пригороде Вашингтона. Детали из жизни Байдена-младшего стали достоянием общественности благодаря организации Marco Polo, которая занимается расследованием коррупции.