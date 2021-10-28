«Святые небеса»: Байден пожал руку человеку-невидимке

Президент США Джо Байден в очередной раз угодил в комичную ситуацию. На этот раз пользователи социальной сети Twitter посмеялись после того, как глава Белого дома на публичном мероприятии повернулся боком к трибуне и пожал руку невидимому человеку.

На кадрах видно, как после произнесённой речи Байден кашляет в руку и тянет её к человеку-невидимке. Затем он пошёл в сторону политиков.

Странное поведение Байдена не осталось незамеченным. Многие не удержались от шуток над президентом США, а некоторые всерьёз обеспокоились и принялись рассуждать о физическом и психологическом здоровье американского лидера.

Неужели Байден только что попытался пожать руку человеку — невидимке?, Святые небеса, он сделал это! Он даже включил свой фирменный кашель на руке, прежде чем предложить пожать руку, что отвратительно, — написали пользователи Twitter.

Ранее пользователи Twitter отметили его странную позу Байдена во время выступления на встрече с избирателями. В очередной раз глава Белого дома стал объектом для насмешек. Некоторые ехидно подметили, что в тот момент у президента пропала мышечная память. Ещё один из пользователей сказал, что подобным образом главу Белого дома «отключили на минуту, а затем снова подключили».