Супруги прожили вместе 73 года и умерли в один день от коронавируса

Причиной смерти пары стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. По словам внучки умерших, перед смертью они успели попрощаться и вновь признаться в любви друг другу. Из-за того, что оба были заражены COVID-19, Мэри и Уилфорд могли находиться в одной больничной палате, отмечает WTMJ.

Couple of 73 years die 6 hours apart after contracting COVID-19, suffering a fall.

The couple identified as Wilford and Mary Kepler were taken to Froedtert Hospital in Wisconsin on April 12, after Wilford suffered a fall, Milwaukee Journal Sentinel reported.