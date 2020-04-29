США

Супруги прожили вместе 73 года и умерли в один день от коронавируса

15:24, 29 апреля 2020 10
Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

В американском штате Висконсин супруги Мэри и Уилфорд Кеплер скончались в один день, прожив вместе 73 года. Первым умер мужчина, а спустя шесть часов из жизни ушла его жена.

Причиной смерти пары стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. По словам внучки умерших, перед смертью они успели попрощаться и вновь признаться в любви друг другу. Из-за того, что оба были заражены COVID-19, Мэри и Уилфорд могли находиться в одной больничной палате, отмечает WTMJ.

В Великобритании в один день от коронавируса умерли супруги, проведшие друг с другом 60 лет. Врачи подключили Хоуэллсов к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, но это не помогло — болезнь была запущена. Первой скончалась Пэт, её муж Брин пережил её на 17 часов, писал NEWS.ru.

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