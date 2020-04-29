Супруги прожили вместе 73 года и умерли в один день от коронавируса

В американском штате Висконсин супруги Мэри и Уилфорд Кеплер скончались в один день, прожив вместе 73 года. Первым умер мужчина, а спустя шесть часов из жизни ушла его жена.
Причиной смерти пары стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. По словам внучки умерших, перед смертью они успели попрощаться и вновь признаться в любви друг другу. Из-за того, что оба были заражены COVID-19, Мэри и Уилфорд могли находиться в одной больничной палате, отмечает WTMJ.
Couple of 73 years die 6 hours apart after contracting COVID-19, suffering a fall. The couple identified as Wilford and Mary Kepler were taken to Froedtert Hospital in Wisconsin on April 12, after Wilford suffered a fall, Milwaukee Journal Sentinel reported. #ProphetElvisMbonyepic.twitter.com/2uE4hyHEYz
В Великобритании в один день от коронавируса умерли супруги, проведшие друг с другом 60 лет. Врачи подключили Хоуэллсов к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, но это не помогло — болезнь была запущена. Первой скончалась Пэт, её муж Брин пережил её на 17 часов, писал NEWS.ru.