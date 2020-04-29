Супруги прожили вместе 73 года и умерли в один день от коронавируса

https://static.news.ru/photo/874809be-8a15-11ea-8b92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

В американском штате Висконсин супруги Мэри и Уилфорд Кеплер скончались в один день, прожив вместе 73 года. Первым умер мужчина, а спустя шесть часов из жизни ушла его жена.

Причиной смерти пары стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. По словам внучки умерших, перед смертью они успели попрощаться и вновь признаться в любви друг другу. Из-за того, что оба были заражены COVID-19, Мэри и Уилфорд могли находиться в одной больничной палате, отмечает WTMJ.

Couple of 73 years die 6 hours apart after contracting COVID-19, suffering a fall.

The couple identified as Wilford and Mary Kepler were taken to Froedtert Hospital in Wisconsin on April 12, after Wilford suffered a fall, Milwaukee Journal Sentinel reported. #ProphetElvisMbonye pic.twitter.com/2uE4hyHEYz — Wish Fm (@Wishfmradio) April 28, 2020

В Великобритании в один день от коронавируса умерли супруги, проведшие друг с другом 60 лет. Врачи подключили Хоуэллсов к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, но это не помогло — болезнь была запущена. Первой скончалась Пэт, её муж Брин пережил её на 17 часов, писал NEWS.ru.