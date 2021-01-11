Супруга Илона Маска заболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bf6e28de-5425-11eb-bf9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kristin Callahan/Global Look Press

Певица Граймс (Клэр Буше), супруга главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, заявила, что у неё выявлен COVID-19. Об этом знаменитость написала в своей социальной сети.

Известно, что 32-летняя артистка является матерью восьмимесячного сына предпринимателя. Она не стала уточнять, заразились ли Маск или их ребёнок коронавирусом.

Наконец-то заболела коронавирусом, но, что странно, я наслаждаюсь лихорадкой, — сообщила Буше.

Отношения Маска и Буше начались в 2018 году. В мае 2020 года у них родился сын, которого назвали X Æ A-XII.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска превысило $200 млрд, говорится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

К 10 января Илон Маск разбогател ещё на $14,5 млрд, его общее состояние достигло $209 млрд. Таким образом, Маск укрепил своё лидерство в списке самых богатых людей мира.