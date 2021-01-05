Илон Маск стал богатейшим человеком мира

https://static.news.ru/photo/d0a2861e-5104-11eb-942e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-pool/dpa/Global Look Press

Сооснователь и глава компании Tesla Илон Маск может стать самым богатым человеком в мире, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса.

Об этом говорится в материале издания Bloomberg. Согласно его рейтингу Billionaires Index, Маск сейчас занимает вторую строчку в списке богатейших людей планеты, отставая от Безоса на $3 млрд. Его состояние на сегодняшний день оценивается в более чем $181 млрд. Увеличение состояния Маска связано с резким ростом акций корпорации Tesla.

Однако CNBC сообщает, что Маск стал богатейшим человеком мира. Состояние Маска увеличилось до $185 млрд.

Маск на эту новость уже отреагировал в Twitter, написав «как странно».

How strange — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

При этом в конце декабря появилась информация о том, что господство автопроизводителя Tesla в КНР оказалось под угрозой из-за огромных масштабов конкурентной атаки, с которой компания столкнётся в Китае в 2021-м году.

В июле 2020 года в СМИ начали распространяться данные о том, что состояние Джеффа Безоса за сутки увеличилось на рекордные $13 млрд. Это могло произойти благодаря тому, что акции Amazon выросли на 7,9% за день, а за год — на 73%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что основатель компании Tesla Илон Маск не смог сдержать обещание по продаже в 2020 году 500 тысяч электромобилей. Tesla в 2020 году продала 499 550 машин. При этом за год компания произвела лишь 509 737 автомобилей, из которых в последнем квартале было собрано 179,7 тысячи машин.