Стюардесса потребовала у американки миллионы рублей за проступок PYOK: стюардесса потребовала от ударившей ее пассажирки компенсацию на $75 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стюардесса авиакомпании Frontier Airlines обратилась в суд с иском к пассажирке самолета о выплате компенсации в размере $75 тысяч (более 6 млн рублей) за побои и мат, пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK). Инцидент произошел на рейсе из Портленда в Лас-Вегас 18 апреля 2023 года.

В жалобе говорится, что во время полета одна из пассажирок выразила недовольство тем, что у нее грязный откидной столик. Бортпроводница предложила американке влажные салфетки.

Однако пассажирка грубо оттолкнула ее руки и грязно обругала. В конце полета дебоширку ждали полиция и агенты ФБР. Началось расследование, а нарушительницу оштрафовали за нападение на члена экипажа на $530 (более 43 тысяч рублей).

Спустя почти два года стюардесса решила взыскать с обидчицы деньги на оплату медицинских счетов, а также за понесенные «боль, душевные страдания и страх». Федеральное управление гражданской авиации (FAA) с 2021 года имеет право предпринимать собственные санкции против недисциплинированных пассажиров. Так оно пыталось остановить тревожный всплеск неподобающего поведения на борту американских самолетов. За два года с авиадебоширов взыскали примерно $7,5 млн.

Ранее сообщалось, что пассажира авиакомпании Etihad Airways вырвало 30 раз после того, как он съел пасту в самолете. Отмечалось, что 27-летний путешественник Кэмерон Каллаган решил употребить блюдо с помидорами, сыром и курицей, несмотря на его «вонючесть».