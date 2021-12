Сторонники теории заговора перепутали COVID-19 с сибирской язвой

Впервые заявление о сибирской язве было сделано одним из участников конференции Джо Олтманном. Во время записи своего подкаста он чихал и кашлял на камеру. Позднее мужчина сообщил, что он и его присутствующие на конференции коллеги — теоретики заговора были атакованы сибирской язвой. В доказательство своей позиции он объяснил, что вслед за ним заболели ещё десяток участников мероприятия.

I'm not saying there wasn't an anthrax attack on the green room at the Reawaken America stop in Dallas. But if a bunch of unvaxxed people who were in close contact with each other all start suffering from shortness of breath, cough and fever, anthrax would not be my first guess.