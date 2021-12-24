Сторонники теории заговора перепутали COVID-19 с сибирской язвой

Группа невакцинированных граждан, посетивших большую конференцию по вопросам теории заговора в Далласе, через несколько дней заболела коронавирусом. У них проявлялись такие симптомы, как кашель, одышка и лихорадка. Однако вместо того, чтобы обвинять в своём заражении пандемию COVID-19, сторонники теории заговора думают, что на них напала сибирская язва, сообщает издание VICE.

Впервые заявление о сибирской язве было сделано одним из участников конференции Джо Олтманном. Во время записи своего подкаста он чихал и кашлял на камеру. Позднее мужчина сообщил, что он и его присутствующие на конференции коллеги — теоретики заговора были атакованы сибирской язвой. В доказательство своей позиции он объяснил, что вслед за ним заболели ещё десяток участников мероприятия.

Вероятность того, что это сибирская язва, составляет 99,9%, — сказал Олтманн, хотя при этом никто из других 3500 человек пока не сообщил о том, что страдает от сибирской язвы.

I'm not saying there wasn't an anthrax attack on the green room at the Reawaken America stop in Dallas. But if a bunch of unvaxxed people who were in close contact with each other all start suffering from shortness of breath, cough and fever, anthrax would not be my first guess. — James Surowiecki (@JamesSurowiecki) December 21, 2021

Тем не менее это заявление было поддержано другими участниками собрания, и пока никто из них публично не высказал предположение, что заражение могло быть вызвано COVID-19.

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