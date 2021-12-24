Сторонники теории заговора перепутали COVID-19 с сибирской язвой
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
10:21, 23 декабря 2021
Фото: Xinhua/Global Look Press
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Группа невакцинированных граждан, посетивших большую конференцию по вопросам теории заговора в Далласе, через несколько дней заболела коронавирусом. У них проявлялись такие симптомы, как кашель, одышка и лихорадка. Однако вместо того, чтобы обвинять в своём заражении пандемию COVID-19, сторонники теории заговора думают, что на них напала сибирская язва, сообщает издание VICE.
Впервые заявление о сибирской язве было сделано одним из участников конференции Джо Олтманном. Во время записи своего подкаста он чихал и кашлял на камеру. Позднее мужчина сообщил, что он и его присутствующие на конференции коллеги — теоретики заговора были атакованы сибирской язвой. В доказательство своей позиции он объяснил, что вслед за ним заболели ещё десяток участников мероприятия.
Вероятность того, что это сибирская язва, составляет 99,9%, — сказал Олтманн, хотя при этом никто из других 3500 человек пока не сообщил о том, что страдает от сибирской язвы.
I'm not saying there wasn't an anthrax attack on the green room at the Reawaken America stop in Dallas. But if a bunch of unvaxxed people who were in close contact with each other all start suffering from shortness of breath, cough and fever, anthrax would not be my first guess.
Тем не менее это заявление было поддержано другими участниками собрания, и пока никто из них публично не высказал предположение, что заражение могло быть вызвано COVID-19.
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