Психиатр рассказала, как отличить психически больных людей от антиваксеров

Общемировая ситуация с пандемией коронавируса сказалась на психическом здоровье людей. Появляются тревожные расстройства. Они связаны и со страхом смерти, и со страхом неопределённости, и с вводимыми ограничениями, и с постоянными мутациями вируса. Президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова рассказала NEWS.ru также, как отличить человека с психическим заболеванием от антиваксера.

По её словам, непрофессионалу невозможно точно отличить психически больного человека от здорового, обычного антиваксера. Если родственники начинают замечать, что человек долгое время не спит ночами, если он отвечает невпопад, резко отличился в поведении, образе жизни, то это даёт повод обратить внимание и посоветовать человеку обратиться к специалистам. Самим ставить диагнозы категорически не рекомендуется. Точно разобраться и помочь может только специалист.

Она отметила, что сейчас не наблюдается сильного роста людей с острыми расстройствами. С другой стороны, постоянно поступающая информация о развитии пандемии тревожит всех.

Бывает, что люди, заболевшие коронавирусом, переносят острые психозы. Однако их не так много, это не является массовым явлением, — пояснила Треушникова.

На психическую структуру людей влияет любая информация, появляющаяся в СМИ, уточнила она. Когда в своё время появилась информация о грядущем конце света, появилось огромное количество людей, которые очень сильно из-за этого переживали. Сейчас же активно муссируется информация про QR-коды, много лживых новостей про теории заговора.

Мы не можем это игнорировать. Большое число людей об этом говорит, думает, переживает. Это зона ответственности и журналистов в том числе — насколько они правильно, корректно и последовательно подают информацию. Чем больше лживых вбросов, тем больше людей будет болезненно реагировать на информацию, — сказала Треушникова.

Она добавила, что большее количество людей обращается к психологам, а не к психиатрам. Возросло количество депрессий, но они не являются клиническими. Самыми уязвимыми являются люди в возрасте от 18 до 35 лет. Именно они больше всего переживают из-за пандемии, заключила специалист.

Британские учёные ранее пришли к выводу, что люди с психотическими расстройствами, такими как шизофрения, в пять раз чаще умирают от COVID-19 и в три раза чаще попадают в больницу. Об этом свидетельствуют данные исследования Манчестерского университета, опубликованного в журнале «Молекулярная психиатрия».