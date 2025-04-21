Столица США присоединится к акции «Бессмертный полк» В Вашингтоне впервые с начала СВО пройдет шествие «Бессмертного полка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники акции «Бессмертный полк» в Москве

Акция «Бессмертный полк», приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, состоится 3 мая в Вашингтоне, пишет издание «Главный Региональный». Мероприятие пройдет впервые с начала специальной военной операции, следует из буклета, распространившегося среди русскоязычных сообществ в соцсетях.

Шествие начнется в 15:30 по местному времени от Лафайет-сквера — парка около Белого дома. Маршрут пройдет по Пенсильвания-авеню до мемориала Второй мировой войны. Там состоится концерт, в котором примут участие активисты «Бессмертного полка» и все желающие. Организаторы сообщают, что все необходимые согласования от властей получены. Официальной информации на сайте проекта пока нет.

До этого появилась информация, что шествие пройдет в очном формате минимум в 45 регионах России. В список попали Санкт-Петербург, Карелия, Коми, Уфа, Ярославль, Тверь, Сибирь и Дальний Восток. Москва, Казань, Смоленск, Пенза, Ульяновск и Нальчик пока не определились с форматом.

Ранее стало известно, что Сербия присоединится к «Бессмертному полку». Министр по вопросам международного экономического сотрудничества в правительстве республики Ненад Попович подчеркнул, что Москву и Белград объединяет многовековая история, в частности победа над нацистской Германией.