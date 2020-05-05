Starbucks пообещал открыть 85% кофеен в США до конца недели

https://static.news.ru/photo/e4c52614-8edc-11ea-ad4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Американская сеть Starbucks заявила о намерении открыть до 85% кофеен в Соединённых Штатах, где число пациентов с COVID-19 ежедневно увеличивается на 20–30 тысяч человек.

К концу недели <...> откроются более 85% кофеен компании в США. Мы ожидаем, что более 90% наших кофеен откроются в начале июня и будут работать в усовершенствованном режиме. Основой для такого прогноза стали наши знания, полученные в Китае, — цитирует ТАСС письмо гендиректора компании Кевина Джонсона подчинённым.

По информации издания, в мае кофейни Starbucks начали оформлять заказы через мобильное приложение и работать навынос. Джонсон заявил, что новая услуга заинтересовала 20 миллионов клиентов.

Как писал NEWS.ru, коронавирус SARS-CoV-2 поразил более 3,5 миллиона человек в большинстве стран мира. Более 251 тысячи заражённых погибли, выздоровели 1,1 миллиона человек.

США — единственная страна, где число заражённых превысило миллион человек. От вызванных коронавирусом осложнений умерли около 68 тысяч американцев.