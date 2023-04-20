Стало известно, сколько людей имели доступ к базе данных Пентагона Политолог Дудаков заявил, что к базе данных Пентагона имели доступ около миллиона человек

Фото: Global Look Press

Доступ к базе данных Пентагона был как минимум у миллиона человек, заявил политолог Малек Дудаков. Комментируя Lenta.ru факт утечки секретных документов США, он пояснил, что в число тех, у кого есть доступ, входили сотрудники спецслужб, Пентагона и Нацгвардии. В связи с этим эксперт считает удивительным, что утечка не произошла раньше.

Доступ к этой базе имеет очень большое количество людей, больше 1 млн человек. Это общая база, которая открыта для представителей всех спецслужб, для Пентагона, для представителей Нацгвардии, к которым и относился Тейшейра. Понятно, что есть определенные уровни доступа к информации, — уточнил политолог.

По словам Дудакова, у Тейшейра, вероятно, был низкий уровень доступа, в связи с чем в рассекреченных документах много неверных данных и домыслов. Эксперт добавил, что получить доступ к информации не так сложно, достаточно пройти проверку на отсутствие проблем с наркотиками и законом и связей с иностранными спецслужбами. Политолог отметил, что Тейшейру попытаются посадить на как можно более длительный срок.

Ранее 21-летний Джек Тейшейра был задержан по подозрению в сливе данных Пентагона 13 апреля. Известно, что он состоял в закрытом сообществе любителей оружия, где в том числе находились некоторые несовершеннолетние подписчики. Там же он опубликовал пакет документов, чтобы доказать правоту в одном из споров. Только спустя время документы оказались на других форумах, а затем привлекли внимание общественности и СМИ.