Стало известно, отменят ли ЧМ по футболу в США из-за вторжения в Венесуэлу Журналист Котте: США не исключат из мирового спорта на фоне атаки на Венесуэлу

Несмотря на политические процессы в Венесуэле, никто не может исключить США из мирового спорта или отменить чемпионат мира по футболу — 2026 на их территории, заявил венесуэльский журналист Луис Котте в интервью Sport24. По его словам, Соединенные Штаты вложили огромные средства в это событие, ввиду чего «выкинуть» их невозможно.

В Венесуэле идет процесс смены власти. Вокруг этого много переговоров, о которых мы не знаем. Никто не сможет выкинуть США из мирового спорта или отменить ЧМ в их стране. Они потратили столько денег на это. Их будет невозможно исключить, — говорится в заявлении.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отклонил резолюцию сената конгресса, запрещавшую участие американских войск в действиях против Венесуэлы, используя свое право решающего голоса. В ходе голосования в верхней палате парламента стороны разделились поровну — по 50 голосов за и против.

Кроме того, уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о состоявшемся продолжительном телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом. По ее словам, диалог был продуктивным и прошел в атмосфере взаимного уважения.