Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 15:30

Стало известно, отменят ли ЧМ по футболу в США из-за вторжения в Венесуэлу

Журналист Котте: США не исключат из мирового спорта на фоне атаки на Венесуэлу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Несмотря на политические процессы в Венесуэле, никто не может исключить США из мирового спорта или отменить чемпионат мира по футболу — 2026 на их территории, заявил венесуэльский журналист Луис Котте в интервью Sport24. По его словам, Соединенные Штаты вложили огромные средства в это событие, ввиду чего «выкинуть» их невозможно.

В Венесуэле идет процесс смены власти. Вокруг этого много переговоров, о которых мы не знаем. Никто не сможет выкинуть США из мирового спорта или отменить ЧМ в их стране. Они потратили столько денег на это. Их будет невозможно исключить, — говорится в заявлении.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отклонил резолюцию сената конгресса, запрещавшую участие американских войск в действиях против Венесуэлы, используя свое право решающего голоса. В ходе голосования в верхней палате парламента стороны разделились поровну — по 50 голосов за и против.

Кроме того, уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о состоявшемся продолжительном телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом. По ее словам, диалог был продуктивным и прошел в атмосфере взаимного уважения.

США
Венесуэла
спорт
футбол
чемпионаты мира
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словно в детстве: вкусный рецепт пшенной каши на молоке
В МИД России ответили на угрозы Британии о перехвате судов
Два сотрудника аптеки стали жертвами удара ВСУ по Запорожской области
Смерть детей в роддоме Новокузнецка: причины, последние новости 15 января
Названа главная версия смерти экс-главы «Уралкалия» на Кипре
На Урале арестовали Кота по делу об убийстве друга с пакетом на голове
«Автобусная армия» и американская орда: расстановка сил в Гренландии
«Крашеные крысы»: депутат о премьере третьего «Аватара»
В России хотят отпускать ветеринарные успокоительные по рецепту
Признание министра обороны Украины о ВСУ напугало Запад
Дипломат рассказал о посреднической роли России в переговорах Ирана и США
Одна страна может стать крупным центром производства машин УАЗ
Военэксперт назвал главное отличие нового ударного дрона «Герань-5»
Дочь легендарного Фредди Меркьюри скончалась от тяжелой болезни
Депутат рассказал, обсуждают ли в Госдуме новую пенсионную реформу
Раскрыто, как Трамп может надавить на Зеленского ради заключения мира с РФ
В Эстонии и Латвии поддержали идею Каллас «начать пить»
Автобус с пассажирами опрокинулся в российском регионе
СК попросит отправить на лечение бросившего ребенка в Шереметьево мужчину
Политолог нашел необычное объяснение массовым протестам в США
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.