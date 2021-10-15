Стало известно о состоянии здоровья Билла Клинтона

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Военно-морские силы США назвали «ложными» заявления Минобороны России об инциденте с кораблями двух стран в Японском море. Командование ВМС заявило, что эсминец США действовал в соответствии со всеми международными законами, пишет ТАСС.

При этом российские власти ранее сообщили, что корабль Chafee пытался нарушить границу России в море близ Владивостока. Пентагон тоже успел высказаться о сближении американского эсминца с российским кораблём «Адмирал Трибуц»...