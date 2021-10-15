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Стало известно о состоянии здоровья Билла Клинтона

02:16, 16 октября 2021
Стало известно о состоянии здоровья Билла Клинтона Билл Клинтон Фото: @billclinton/ Twitter/ Global Look Press
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Экс-президент США Билл Клинтон идёт на поправку, однако ещё одну ночь ему придётся провести в больнице, он получит дополнительно внутривенно антибиотики. Он был госпитализирован с заражением крови. Об этом сообщает пресс-секретарь политика Анхель Уренья.

По его словам, а настоящее время Клинтон продолжает лечиться в медцентре UC Irvine.

Все показатели здоровья движутся в верном направлении, включая уровень лейкоцитов в крови, который значительно снизился, — написал пресс-секретарь в Twitter.

Ранее экс-президент США Билл Клинтон был госпитализирован с диагнозом «сепсис», причиной которого стала инфекция мочевыводящих путей.

Клинтон занимал пост президента США с 1993 по 2001 год. Также он пять раз избирался губернатором штата Аризона.

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