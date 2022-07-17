Известные голливудские актеры связали себя узами брака TMZ: Лопес и Аффлек поженились

Фото: Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек связали себя узами брака, пишет TMZ. Согласно данным судебных протоколов, звездная пара получила свидетельство о браке в округе Кларк (штат Невада).

Пара получила свидетельство о браке в округе Кларк, штат Невада, которое было получено и обработано в субботу, 16 июля, — сообщает портал.

Роман Аффлека и Джей Ло закрутился в 2002 году. В ноябре того же года «Беннифер» (так пару называли в нулевые) объявили о помолвке.

Знаменитости запланировали свадьбу на 14 сентября 2003 года, однако в итоге решили не скреплять свои отношения брачными узами. В 2004-м пара рассталась.

Аффлек впоследствии женился на актрисе Дженнифер Гарнер. В 2018 году супруги расторгли брак. Они продолжают воспитывать троих детей. Лопес родила близнецов от певца Марка Энтони, с которым она прожила в браке 10 лет.

Летом прошлого года певица рассталась с американским бейсболистом Алексом Родригесом. После этого она возобновила отношения с Аффлеком.

В сентябре 2021 года американская поп-звезда Бритни Спирс сообщила о помолвке со своим молодым человеком, Сэмом Асгари. 27-летний иранец работает моделью и фитнес-тренером. Они познакомились на съемках клипа Спирс. В июне 2022-го пара поженилась.