Бритни Спирс сообщила о помолвке с Сэмом Асгари

Американская поп-звезда Бритни Спирс сообщила о помолвке со своим молодым человеком, Сэмом Асгари. Радостной новостью она поделилась в Instagram.

Я не могу поверить в это, — призналась Спирс под публикацией.

27-летний иранец Сэм Асгари работает моделью и фитнес-тренером, с Бритни Спирс они познакомились на съёмках её клипа и с 2017 года состоят в официальных отношениях, не скрывая свой роман от общественности.

Ранее Бритни Спирс заявила, что больше не хочет видеть в качестве опекуна своего отца, Джейми Спирса, обвиняя его в краже миллионов долларов, заработанных певицей во время выступлений. Суд отказался удовлетворять её ходатайство, но в итоге сам отец Бритни согласился передать право над опекой дочери другому лицу. Одной из причин, почему Спирс хотела освободиться от опекунства, было желание завести семью и родить детей.