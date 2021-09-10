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Бритни Спирс сообщила о помолвке с Сэмом Асгари

09:43, 13 сентября 2021
Бритни Спирс сообщила о помолвке с Сэмом Асгари Фото: samasghari/instagram.com
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Американская поп-звезда Бритни Спирс сообщила о помолвке со своим молодым человеком, Сэмом Асгари. Радостной новостью она поделилась в Instagram.

Я не могу поверить в это, — призналась Спирс под публикацией.

27-летний иранец Сэм Асгари работает моделью и фитнес-тренером, с Бритни Спирс они познакомились на съёмках её клипа и с 2017 года состоят в официальных отношениях, не скрывая свой роман от общественности.

Ранее Бритни Спирс заявила, что больше не хочет видеть в качестве опекуна своего отца, Джейми Спирса, обвиняя его в краже миллионов долларов, заработанных певицей во время выступлений. Суд отказался удовлетворять её ходатайство, но в итоге сам отец Бритни согласился передать право над опекой дочери другому лицу. Одной из причин, почему Спирс хотела освободиться от опекунства, было желание завести семью и родить детей.

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