Стало известно, на какой период Pfizer сокращает поставки вакцины

https://static.news.ru/photo/75e810de-5746-11eb-b2ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания Pfizer сокращает поставки вакцины против COVID-19 от своего партнёра BioNTech на 3-4 недели, следует из сообщения пресс-службы Минздрава ФРГ.

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Pfizer намерена снизить поставки своей вакцины от коронавируса в Европу. Об этом заявили в институте общественного здравоохранения в Норвегии.

Объёмы поставок будут сокращены со следующей недели. В качестве причины называется модернизация производственных мощностей на заводе Pfizer в Бельгии. Модернизация позволит увеличить объёмы производства вакцины в долгосрочной перспективе, передаёт телеканал N-tv.

14 января появилась информация о том, что в Норвегии после вакцинации скончались 23 человека. В стране использовали препарат Pfizer и BioNTech.

Ранее NEWS.ru писал, что в Бельгии мужчина, получивший прививку от COVID-19, скончался спустя пять дней после вакцинации.

Сейчас в Бельгии вакцинацию проходят постояльцы домов престарелых. 27 декабря в странах Евросоюза стартовала прививочная кампания против COVID-19 препаратом производства Pfizer и BioNTech.