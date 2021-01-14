Стало известно, на какой период Pfizer сокращает поставки вакцины

Американская компания Pfizer сокращает поставки вакцины против COVID-19 от своего партнёра BioNTech на 3-4 недели, следует из сообщения пресс-службы Минздрава ФРГ.
Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Pfizer намерена снизить поставки своей вакцины от коронавируса в Европу. Об этом заявили в институте общественного здравоохранения в Норвегии.
Объёмы поставок будут сокращены со следующей недели. В качестве причины называется модернизация производственных мощностей на заводе Pfizer в Бельгии. Модернизация позволит увеличить объёмы производства вакцины в долгосрочной перспективе,
14 января появилась информация о том, что в Норвегии после вакцинации скончались 23 человека. В стране использовали препарат Pfizer и BioNTech.
Ранее NEWS.ru писал, что в Бельгии мужчина, получивший прививку от COVID-19, скончался спустя пять дней после вакцинации.
Сейчас в Бельгии вакцинацию проходят постояльцы домов престарелых. 27 декабря в странах Евросоюза стартовала прививочная кампания против COVID-19 препаратом производства Pfizer и BioNTech.