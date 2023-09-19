Стало известно, кто нанес удар по рынку в Константиновке NYT: убивший 15 человек удар по Константиновке нанесла ракета ЗРК «Бук» ВСУ

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракетный удар по рынку в Константиновке 6 сентября был нанесен украинской ракетой, сообщает New York Times. Издание, которое провело собственное расследование, отмечает, что в результате удара погибли минимум 15 мирных жителей и получили ранения более 30 человек.

Сразу после удара украинские власти пытались не допустить, чтобы журналисты New York Times смогли попасть в пострадавший район или получить доступ к обломкам ракеты. Но позже репортеры побывали на месте происшествия, проинтервьюировали свидетелей и собрали части использованного оружия, — подчеркивается в расследовании.

Издание отмечает, что его журналисты собрали и проанализировали фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания свидетелей и посты в социальных сетях. Все это дало им основания полагать, что удар по рынку оказался результатом сбившейся с курса украинской ракеты ПВО, выпущенной из ракетного комплекса «Бук».

Так, журналисты по записям камер видеонаблюдения установили, что ракета «прилетела в Константиновку с направления подконтрольной Украине территории, а не с российских позиций». Также авторы расследования выяснили, что удар по времени совпадает с двумя ракетными пусками, которые осуществили в тот день с позиций ВСУ. Более того, размер отверстий в фасадах зданий совпал с размером поражающих элементов комплекса «Бук», отметили в издании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате удара по рынку в Константиновке в Донбассе погибли 16 человек. По его словам, удар был нанесен при помощи артиллерии. Константиновка находится под контролем Вооруженных сил Украины. Она располагается в 20 км от Артемовска, который перешел под контроль российских военных.