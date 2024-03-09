Стало известно, как «Барбенгеймер» спасет церемонию вручения «Оскара» Bloomberg: «Оскар» хочет поднять рейтинги за счет хитов «Барби» и «Оппенгеймер»

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Церемония вручения кинопремии «Оскар» в 2024 году может получить новый импульс зрительского интереса за счет соперничества двух кассовых хитов прошлого года «Барби» и «Оппенгеймера», пишет Bloomberg. Отмечается, что трансляция мероприятия на протяжении более 25 лет теряла зрителей из-за отсутствия в категории «Лучший фильм» популярных у кинозрителей картин.

Авторы статьи подчеркивают, что на протяжении большей части истории «Оскара» фильмы, имевшие большой успех в прокате, такие как «Звуки музыки» и «Крестный отец», имели тенденцию выигрывать главный приз на ежегодном мероприятии. Последний раз такое произошло, когда «Титаник», побивший все кассовые рекорды, получил сразу 11 наград.

После этого, как сказано в публикации, организаторы «Оскара» предпочитали отмечать малобюджетные картины. Так, за последнее десятилетие каждая картина, ставшая триумфатором премии, была снята менее чем за $25 млн. При этом самый кассовый фильм из этих победителей — «Зеленая книга» 2018 года — собрал в прокате всего $320 млн, что является скромным показателем по сравнению с хитом того года «Мстители: Война бесконечности» от студии Marvel, собравшим кассу в $2 млрд.

Пренебрежение кинохитами совпало с сокращением количества зрителей «Оскара»: прошлогодние 18,7 млн зрителей в США составили менее половины от 40,4 млн зрителей, которые смотрели шоу в 2013 году. Для сравнения: за триумфом «Титаника» в 1998 году следили 55 млн человек. Организаторы премии «Золотой глобус» попытались решить эту проблему, создав в 2023 году совершенно новую категорию, отмечающую «кинематографические и кассовые достижения».

В свою очередь организаторы «Оскара» надеются повысить свои рейтинги за счет борьбы в главной номинации самого кассового фильма прошлого года «Барби» и самого кассового байопика в истории «Оппенгеймера». Релиз двух совершенно противоположных лент летом прошлого года запустил череду шуток и мемов, которые выросли в феномен, получивший название «Барбенгеймер».

Американский режиссер Чарльз Бэнд даже заявил о планах снять комедию по мотивам двух самых успешных фильмов 2023 года, которые совместно заработали более $2,4 млрд. Картина получит название «Барбигеймер» и расскажет историю про куклу-ученого, которая пытается изобрести ядерную бомбу.

Ранее Bloomberg со ссылкой на автора «Оскаровских войн» Майкла Шульмана писал что церемония «Оскара» является жестоким финансовым полем битвы, на котором победа исчисляется миллионами долларов. По его словам, получение «Суперкубка в мире искусств» стоит порядка $25 млн. В эту цифру входят все расходы на рекламу, связи с общественностью и показы.