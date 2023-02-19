США заявили о намерении продолжить ослабление экономики России Замглавы Минфина Адейомо заявил, что США намерены продолжить ослабление экономики России

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Вашингтон планирует продолжить экономическое давление на Москву, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейомо. Как передает РИА Новости его слова, экономика России уже напоминает иранскую.

Расходование сбережений страны может на время замаскировать ущерб, но наши действия вынуждают Россию закладывать свое экономическое будущее ради спасения лица сегодня, — заявил Адейомо.

Он подчеркнул, что США не остановятся до тех пор, пока «Россия не прекратит свое безосновательное и незаконное вторжение».

Ранее фон дер Ляйен во время саммита ЕС — Украина заявляла, что Евросоюз введет десятый пакет антироссийских санкций в годовщину начала военной операции на Украине, 24 февраля. По ее словам, общая сумма ограничений превысит €10 млрд.

Политик отметила, что новые санкции, в частности, затронут поставки в Россию технологий, которые могут использоваться в боевых действиях на Украине. Кроме того, страны ЕС введут ограничения, которые закроют лазейки для обхода действующих рестрикций, добавила фон дер Ляйен.

Ранее в ЕС разъяснили, на какие нефтепродукты потолок цен не распространяется. К таковым относятся изделия из российской нефти, произведенные за пределами РФ, а также российские нефтепродукты, смешанные с изделиями из других стран. В Еврокомиссии подчеркнули, что такие нефтепродукты по-прежнему могут без ограничений продаваться и поставляться в страны Европы.