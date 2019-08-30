https://static.news.ru/photo/3573f57a-cbd0-11e9-a841-fa163e074e61_660.jpg Фото: The National Guard/flickr.com

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) зафиксировало манёвры российского разведывательного спутника «Космос-2521» по изменению орбиты.

Согласно данным NORAD с января по август 2019 года, спутник, находившийся на высоте 280-285 км, постепенно снижался пока не достиг в апреле высоты 227 км. К июню он поднялся примерно на 20 км, а в настоящее время высота его орбиты составляет 230 км и 235 км в перигее и апогее соответственно.

Спутник был запущен в июне 2017 года. В течение суток он свыше 10 раз пролетает над разными частями Северной Америки, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что 30 августа с космодрома Плесецк была запущена ракета-носитель «Рокот» со спутником военного назначения. В Минобороны заявили, что данный тип ракет более применяться не будет в связи с вводом нового типа вооружения.