США высоко оценили выступление Путина на климатическом саммите

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В Вашингтоне считают, что президент России Владимир Путин озвучил на климатическом саммите прогрессивные идеи, которые позволяют объединить усилия стран. Об этом заявил спецпосланник президента США по климату Джон Керри, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]. И он говорил об этой возможности, - цитирует ТАСС Керри.

Ранее президент России Владимир Путин предложил лидерам других стран совместными усилиями вести мониторинг вредных выбросов всех видов. Он высказал уверенность, что борьба за сохранение климата призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Такая работа потребует серьёзных инвестиций в наиболее значимые климатические проекты.

В онлайн-саммите по климату, состоявшемся 22 апреля, приняли участие 40 мировых лидеров. Мероприятие, организованное США, было посвящено вопросам объединения усилий по сокращению выбросов в окружающую среду.