США введут санкции из-за присоединения новых регионов к России NBC: 30 сентября США введут санкции против России из-за присоединения новых регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 30 сентября, США введут против России новые санкции за присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает канал NBC со ссылкой на Белый дом. Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал документы о вхождении в состав России данных территорий.

Администрация (президента) Джо Байдена, как ожидается, сегодня утром даст ответ на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о «новых экономических издержках», что подразумевает санкции, — цитирует телеканал источника.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует запретить россиянам открывать криптокошельки на европейских платформах в ответ на референдумы о вхождении в состав России на неподконтрольных Киеву территориях Украины.

Ранее сообщалось, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использовать российскую платежную систему «Мир». По имеющимся данным, это произошло из-за опасения вторичных санкций со стороны США. Перед этим использовать карты российской платежной системы «Мир» перестали частные банки Турции. На такой шаг, в частности, пошли Isbank и Denizbank. Там сообщили, что подобное решение было принято в связи с санкциями США и Великобритании в отношении России.