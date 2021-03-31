США восстановят ранее отменённые санкции против белорусских госпредприятий

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Вашингтон восстановит отменённые ранее односторонние санкции в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

Госдепартамент не в состоянии рекомендовать ещё одно продление [приостановки действия этих рестрикций] <...>. Текущие продления [отмены этих рестрикций] истекут 26 апреля, — цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций в отношении зарубежных физических и юридических лиц. Уточняется, что указ был принят с целью обеспечения безопасности и защиты национальных интересов республики. Конкретный перечень товаров, работ, услуг и при необходимости иностранных юрлиц и граждан установит Совет министров Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, ранее Вашингтон ввёл ограничительные меры в адрес нескольких организаций и белорусских официальных лиц. В стоп-лист попал и заместитель МВД Белоруссии Геннадий Казакевич. Среди организаций — Центральная комиссия по выборам, спецназ «Альфа» и минский ОМОН. Санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к «мошенничеству на президентских выборах» в Белоруссии и «последовавшему насильственному подавлению мирных протестов».