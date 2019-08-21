https://static.news.ru/photo/683a377a-c44c-11e9-99cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США больше не будут помещать захваченных в Сирии боевиков в тюрьму для подозреваемых в терроризме в Гуантанамо, как это делали предыдущие американские администрации, поэтому европейские государства обязаны их забрать, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Мы удерживаем под стражей тысячи боевиков, и Европа должна забрать их, — подчеркнул политик.

Трамп добавил, что выпустил боевиков в страны, откуда они прибыли. Кроме того, Вашингтон больше не хочет оплачивать содержание преступников в Гуантанамо, передаёт Reuters .

Ранее президент США Дональд Трамп уже обращался к европейским странам с призывом «взять обратно» свыше 800 боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, всех захваченных в Сирии террористов необходимо предать суду. При этом он добавил, что «халифат вот-вот падёт», писал News.ru.