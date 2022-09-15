США ужесточили «запрет на роскошь» для россиян

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США изменили предельные значения стоимости товаров, которые попадают в категорию предметов роскоши, следует из сообщения РБК со ссылкой на американский Минторг. Таким образом власти Соединенных Штатов урезали список товаров, которые могут быть экспортированы в Россию.

После того, как президент США Джо Байден объявил о введении запрета на экспорт предметов роскоши 11 марта, в список, например, дорогостоящей одежды входили предметы дороже $1000. Теперь Вашингтон понизил этот порог до $300 за единицу товара.

В Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) пояснили, что решение о снижении порога обусловлено тем, что предыдущие ограничения были более мягкими, чем у единомышленников Вашингтона. Например, в Евросоюзе «порог роскоши» установлен на уровне €300. Для автомобилей BIS ввел порог в размере в $50 тысяч.

В полный список товаров роскоши вошли также электрические или дизельные генераторы и радиаторы отопления, преобразователи на основе полупроводников и фотокамеры.

О запрете экспорта предметов роскоши в Россию объявил 11 марта Байден. Как тогда же отметил американский лидер, он намерен преследовать вместе с союзниками по «Большой семерке» «российских коррумпированных миллиардеров», а также членов их семей.