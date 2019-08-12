https://static.news.ru/photo/1a0bb38a-bd1c-11e9-903b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа выпустила распоряжение, согласно которому власти страны с октября смогут ограничить предоставление вида на жительство иммигрантам, получающим государственное пособие.

На подобные шаги власти Соединённых Штатов идут, чтобы доказать налогоплательщикам, что их деньги не уходят на содержание иммигрантов.

Мы обеспечим, чтобы иммигранты в стране не стали обузой для общества, чтобы они сами становились на ноги, как иммигранты в прошлом, — рассказал телеканалу Fox News и.о. директора Службы гражданства и иммиграции США Кен Куччинелли.

По его словам, распоряжение администрации президента расширяет перечень причин, по которым власти страны могут отказать в предоставлении вида на жительство. Согласно документу, людям, находящимся на государственном обеспечении, будут признаваться те, кто получал пособия более 12 месяцев за последние три года.

Как ранее писал News.ru, участие в государственной программе EB-5 является одним из самых надежных способов по иммиграции в США для инвесторов и владельцев бизнеса. Однако в этом году стоимость программы увеличится. Согласно прошлогоднему исследованию инвестиционной привлекательности стран по всему миру, Россия находится на 47-ом месте, тем самым занимая одну из самых низких позиций среди всех стран Европы. Причин для подобного показателя довольно много — как в экономическом плане, так и в законодательном. Кроме того, зарубежным инвестициям препятствуют наложенные в отношении России санкции, а также недоверие зарубежных инвесторов к существующей судебной системе в стране. Однако, ещё более примечателен тот факт, что эти же причины толкают и местных инвесторов к вложению своих средств в экономики иностранных государств и компаний. Кроме того, российских бизнесменов и инвесторов привлекают за рубежом более широкие возможности для ведения и масштабирования бизнеса, возможность вложить средства в более предсказуемые экономические зоны, а также, в перспективе, эмигрировать в страну с более высоким уровнем жизни.