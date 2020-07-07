США сообщили генсеку ООН о выходе из ВОЗ

https://static.news.ru/photo/95f227c0-c08d-11ea-a260-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Власти США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ. Соответствующую информацию сообщили в офисе Антониу Гутерриша.

Ранее президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о том, что страна официально выходит из ВОЗ. Однако не все разделили его позицию. Так, сенатор-демократ Роберт Менендес посчитал, что американцы могут остаться без помощи и защиты из-за хаотичной позиции американского лидера.

Подготовкой письма в ВОЗ занимались сотрудники администрации президента. В послании говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объём средств, какой предоставляет Пекин. По словам Трампа, США ежегодно выплачивают ВОЗ «почти 500 млн долларов в год», в то время как Китай «платит 38 млн долларов».

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2020 года Трамп заявил о необходимости реформировать ВОЗ. Такую идею он выдвинул в ходе беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном.