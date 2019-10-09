https://static.news.ru/photo/ae4499e2-eaba-11e9-be9b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты дали понять властям Турции, что осуждают начатую ими военную операцию в Сирии. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп.

Сегодня утром Турция, являющаяся членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция — плохая идея, — цитирует РИА Новости главу Белого дома.

Как писал News.ru, операция турецких силовиков против курдов на северо-востоке Сирии началась 9 октября и получила название «Источник мира». Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой.