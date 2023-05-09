США разрешили иностранным лидерам посещать парад Победы в Москве Госдеп: иностранные лидеры могут по своему желанию посещать парад Победы в Москве 9 мая

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

США считают решение о присутствии лидеров иностранных государств на параде Победы в Москве 9 мая их собственным выбором, заявил заместитель официального представителя американского госдепартамента Ведант Патель в интервью РИА Новости. По его словам, Вашингтон не намерен давать дополнительные оценки в связи с этим.

У меня нет оценки... Страны могут по своему желанию участвовать в любой праздничной активности, которую выберут, — отметил он в ответ на вопрос о присутствии иностранных лидеров на параде Победы в Москве 9 мая.

Тем не менее, госдепартамент не раскрывал информацию о планах участия посла США в Москве Линн Трейси в праздничных мероприятиях в Москве или о намерении сделать заявление, приуроченное к 9 мая, направив запрос в дипмиссию в Москве.

Ранее стало известно, что лидеры ряда стран СНГ — Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии — примут участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Москве.

На 9 Мая в столице России запланированы различные концерты, спектакли и представления. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, по Красной площади пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц военной техники.