США не считают, что Россия решила напасть на Украину

В Белом доме не считают, что РФ решила напасть на Украину. Однако в случае если Москва предпримет враждебные действия против Киева, США расширят военную помощь Украине. Об этом в ходе брифинга, посвящённого прошедшему разговору российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, заявил помощник президента США по безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.

По словам Салливана, в Белом доме не считают, что Россия намерена совершить нападение на Украину.

Мы все еще не считаем, что президент Путин принял решение о якобы вторжении на Украину, — заявил представитель американской администрации.

При этом он сообщил . что в ходе разговора двух президентов Джо Байден пообещал в случае вторжения России на Украину ответить «решительными экономическими мерами» со стороны США и их союзников в Европе.

Мы предоставим дополнительные оборонительные средства украинцам сверх того, что мы уже предоставляем. Мы также укрепим наших союзников по НАТО на восточном фланге, — заявил помощник американского президента.

При этом он подчеркнул, что Штаты готовы поддержать урегулирование в Донбассе в рамках минского процесса. По словам Салливана, Байден сказал Путину, что Россия и США способны преодолеть сложившуюся вокруг Украины напряжённость дипломатическим путём.

Салливан также сообщил, что Джо Байден 9 декабря проведёт разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В свою очередь заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд также заявила, что США активно взаимодействуют с Россией на всех уровнях, что позволяет призвать Москву решить проблему с Украиной дипломатическим путём.

По словам Нуланд, Вашингтон «интенсивно взаимодействует» с президентом Украины Владимиром Зеленским и правительством страны, помогая в укреплении обороны украинского государства. Замгоссекретаря заявила, что США и их союзники призывают Москву начать деэскалацию, отвести свои войска от границы и начать переговоры.

Политик уверяет, что готова поддержать возобновление Минских соглашений при условии, если договаривающиеся стороны будут это приветствовать. Нуланд также подчеркнула, что президент Джо Байден считает, что стабильные отношения между РФ и США отвечают интересам Вашингтона.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.