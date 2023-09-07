США ввели санкции против 11 россиян

Правительство США расширило санкционный список, связанный с кибербезопасностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу американского министерства финансов. По данным ведомства, в него вошли 11 граждан России. Причины введения санкций против данных лиц не уточняются, однако в министерстве отметили, что они связаны с действиями в киберсфере.

Отмечается, что данные санкционные списки отличаются от других. Так, в документах указаны не только имена, фамилии и места рождения, но и сетевые псевдонимы людей. Кроме того, в списках можно найти их адреса электронной почты.

Как сообщалось ранее, Европейский суд общей юрисдикции впервые снял санкции с российского предпринимателя. Им стал бизнесмен Александр Шульгин, ранее занимавший пост генерального директора онлайн-ретейлера Ozon. Он сумел оспорить решение о внесении его в список. Отмечается, что этому поспособствовал его уход с должности в апреле 2022 года. Другим миллиардерам, также подавшим соответствующие апелляции, снять санкции не удалось.

Несмотря на санкции, российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. По его словам, нефтяные и газовые компании успешно решают свои задачи в сложившихся условиях. Бизнес развивается и в направлении внешней торговли, Россия продолжает находить надежных партнеров, подытожил глава государства.