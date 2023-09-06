Европейский суд впервые снял санкции с российского бизнесмена Европейский суд снял санкции с бывшего гендиректора OZON Александра Шульгина

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Европейский суд общей юрисдикции впервые снял санкции с российского бизнесмена, сообщается на сайте инстанции. Речь идет о бывшем генеральном директоре онлайн-ретейлера OZON Александре Шульгине, подпавшем под рестрикции в апреле 2022 года. Решение суда официально вступит в силу после того, как истечет срок апелляции. Ранее Евросоюз снимал санкции только с родственников предпринимателей.

Шульгин был внесен в санкционный список, так как ЕС посчитал его «ведущим бизнесменом». Также поводом для введения ограничений стала встреча предпринимателя с президентом России Владимиром Путиным. Через три дня после включения в список Шульгин покинул своей пост и вышел из состава совета директоров OZON. Совет ЕС скорректировал формулировку обоснований санкций, назвав его уже бывшим гендиректором. Однако он оспорил положения списка. По мнению экспертов, именно уход Шульгина с поста стал решающим при принятии решения о снятии санкций.

Как сообщалось ранее, Европейский суд в Люксембурге отклонил иски от ряда российских миллиардеров, пытавшихся оспорить санкции. В частности были рассмотрены дела Дмитрия Пумпянcкого, Геннадия Тимченко и Михаила Гуцериева. Они могут обжаловать решение в установленный срок.