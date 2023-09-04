Путин оценил работу российского ТЭК в условиях санкций Путин: российский ТЭК в целом чувствует себя уверенно на фоне санкций

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Нефтяные и газовые компании российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в целом чувствуют себя уверенно, несмотря на ограничения и санкции со стороны ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ». По его словам, ТЭК России и входящие в него компании успешно решают свои задачи.

Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения и санкции, российский топливно-энергетический комплекс, его нефтяные, газовые компании в целом чувствуют себя уверенно, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что бизнес развивается, в том числе в области внешней торговли: находит новых надежных партнеров, перестраивает логистические маршруты. Президент уточнил, что в сфере добычи и переработки нефти и газа в России реализуется много новых крупных проектов. Они являются опорными для развития отрасли и ряда регионов России.

Путин добавил, что власти должны уделять внимание тому, чтобы не было ценовых скачков в энергетике, поскольку главная задача нефтегазовой отрасли заключается в обеспечении собственных нужд страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что рассматривается возможность ускорения строительства трубопровода «Сила Сибири — 2». По его словам, учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматривается возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири — 2».