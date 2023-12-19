США продолжать работать с РФ над обменом Гершковича и Уилана Госдеп: США продолжат обсуждать с РФ обмен американцев Гершковича и Уилан

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США продолжат обсуждать с Россией вопросы, касающиеся обмена арестованного американца Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. По его словам, которые цитирует ТАСС, власти страны уже сделали Москве несколько предложений, однако ответа не получили.

Мы продолжим искать пути взаимодействия с российскими властями, чтобы вернуть их домой <...> Мы сделали российским властям несколько значительных предложений и ожидали, что они будут приняты. Но этого не произошло, — отметил Миллер.

В начале декабря сообщалось, что США передали России новое существенное предложение по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Миллер заявил, что это предложение было отвергнуто Москвой. При этом он не стал приводить деталей по представленному США предложению. Миллер подчеркнул, что у Вашингтона есть каналы для контактов с Москвой и Штаты продолжат добиваться освобождения своих граждан.

До этого в зарубежных СМИ появилась информация, что Россия планирует обменять двух арестованных американцев на Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Позднее эта информация не получила подтверждения.