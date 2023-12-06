В США рассказали о неудачном предложении России по обмену заключенными Госдеп: Россия отвергла предложения США по обмену Гершковича и Уилана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США в последние недели передали России новое существенное предложение по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, это предложение было отвергнуто Москвой.

В последние недели мы представили [РФ] новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана. Это предложение отклонила Россия. <...> Мы будем продолжать работать изо дня в день, чтобы вернуть Эвана Гершковича и Пола Уилана домой. Для госсекретаря [Энтони Блинкена] нет более важного приоритета. Для президента [Джо Байдена] нет более высокого приоритета, — сказал Миллер.

При этом он не стал приводить деталей по представленному США предложению. Миллер подчеркнул, что у Вашингтона есть каналы для контактов с Москвой и США продолжат добиваться освобождения своих граждан.

Пол Уилан — ветеран морской пехоты США. Американца задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии российского следствия, при себе у него была флешка с материалами, составляющими гостайну. В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам строгого режима по делу о шпионаже.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, мужчина собирал информацию о деятельности одного из предприятий, входящих в российский оборонно-промышленный комплекс.

Ранее телекомпания CNN cо ссылкой на представителя Госдепартамента сообщала, что Вашингтон сделал Москве серьезное предложение по обмену Пола Уилана. Также газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на западных чиновников, что Россия планирует обменять двух арестованных американцев на Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.