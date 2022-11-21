Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 7 марта

Минфин США до 7 марта продлил срок действия разрешения, позволяющего американским гражданам и компания платить налоги и пошлины в России в обход санкций. Первая такая лицензия была выдана спустя почти неделю после начала спецоперации.

В документе говорится, что разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты при условии, что такие операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в РФ таких физических или юридических лиц США.

Ранее глава Минфина США Джанет Йелен рассказала, что Вашингтон не исключает корректировки санкций в отношении России, однако часть из них может сохраниться после завершения конфликта на Украине. По ее словам, сохранение рестрикций повысило бы перспективу долгосрочных усилий США по давлению на российскую экономику.

При этом Politico писало, что официальные лица США опасаются недовольства внутри Европы по санкциям, введенным против России, поскольку в странах ЕС продолжает развиваться кризис. По их мнению, рост расходов в странах ЕС может привести к тому, что европейские лидеры снимут санкции с РФ.