США пообещали агрессивнее вводить санкции за поддержку России Минфин США пообещал агрессивнее наказывать страны за помощь России в обходе санкций

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США готовы к более агрессивному применению санкций в отношений третьих стран, помогающих России обходить наложенные Вашингтоном ограничения. Об этом сообщили в американском Министерстве финансов. В документе, опубликованном ведомством, отмечается, что Штаты готовы использовать санкции для «преследования» лиц, оказывающих поддержку находящимся под американскими рестрикциями или способствующих «подсанкционной деятельности».

В Минфине уточнили, что наказание может последовать за «существенные сделки» по оказанию материальной помощи российской армии или оборонно-промышленному сектору. Также в документе говорится о том, что Вашингтон готов ввести санкции в отношении иностранных граждан и юридических лиц, поддержавших референдумы в Донбассе.

Ранее Штаты уже ввели ряд ограничений в отношении компаний из Китая, Белоруссии и Армении за нарушение мер экспортного контроля в отношении РФ.

США 30 сентября ввели новый пакет санкций в отношении России. Отмечается, что в него вошли десятки физических и юридических лиц. В общий санкционный список добавлены АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно» и другие предприятия и связанные с ними лица. Кроме того, под новые санкции попали вице-премьер России Александр Новак и члены Совета Федерации. Также под рестрикции подпали члены семей министра обороны Сергея Шойгу, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.