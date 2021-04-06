США помогут Украине вступить в НАТО

https://static.news.ru/photo/49b4ca26-970f-11eb-b3d6-96000091f725_660.jpg Фото: Andrew Harnik/AP/ТАСС

Вашингтон готов оказать поддержку Киеву по вступлению в НАТО, заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки. Однако она подчеркнула, что решение о принятии Украины остаётся за Североатлантическим альянсом.

По её словам, переговоры о желании Украины вступить в НАТО идут уже продолжительное время.

Это (вступление в НАТО. — NEWS.ru) какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы её усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против неё. Но это НАТО примет решение на этот счёт, — подчеркнула она.

Кроме того, США проводят переговоры с Украиной в связи с ростом напряжённости в Донбассе и участившимися случаями нарушения режима прекращения огня, передаёт «Интерфакс».

Накануне в НАТО заявили, что Украина — ценный и долгосрочный партнёр Альянса. Объединение проводит политику «открытых дверей», но надеется на внутренние реформы в стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на помощь Канады в получении Киевом плана действий по вступлению в НАТО. Об этом он заявил в разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

По мнению Зеленского, вступление в НАТО является для Киева единственным путём к прекращению войны в Донбассе. Политик обсудил проблему юго-востока страны с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. По словам Зеленского, РФ продолжает стягивать войска к границам его страны и повышает их готовность к наступлению. Кроме того, Киев наблюдает «опасную тенденцию» к росту случаев нарушения режима перемирия в Донбассе со стороны ВС РФ, писал NEWS.ru.