CNN узнал о сомнениях США касаемо отправки дальнобойных ракет на Украину CNN: США не готовы поставить Киеву баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

США пока не будут поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, сообщает CNN со ссылкой на источники. Киев просит об этом оружии уже несколько месяцев.

На сегодняшний день США все еще не готовы поставлять украинским вооруженным силам системы АТАСMS, о которых они просят уже несколько месяцев, — говорится в публикации.

По сведениям телеканала, Вашингтон не хочет поставлять Киеву ракеты, так как это может дать Украине возможность нанести удар по территории России и привести к эскалации ситуации. Отмечается, что в настоящее время максимальный радиус действия американских вооружений, передаваемых Украине, не превышает 78 км.

ATACMS представляют собой оперативно-тактическую баллистическую ракету. Она разработана американской компанией Lockheed Martin. Эта ракета запускается из реактивных систем залпового огня, включая РСЗП HIMARS. Эти системы поставляются вооруженным силам Украины с конца июня.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня днем указала, что Вашингтон станет третьей стороной конфликта на Украине, если примет решение поставлять Киеву ракеты большой дальности. По ее словам, в этом случае США «перейдут красную черту».

Ранее сообщалось, что украинские власти в ближайшее время направят в США новый запрос о поставке вооружений для «поддержки наступательных действий». В частности, Киев попросит Вашингтон осуществить поставки ракет семейства ATACMS, танков, беспилотников, а также артиллерийских систем. Всего в список запрашиваемого вооружения вошли 29 позиций.