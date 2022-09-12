WSJ: Киев запросит у США ракеты ATACMS, БПЛА и артсистемы для наступления

Фото: army.mil/wikipedia.org

Пуск ракеты ATACMS с ПУ M270 MLRS

Украинские власти в ближайшее время направят в США новый запрос о поставке вооружений для «поддержки наступательных действий», пишет газета The Wall Street Journal ​​​​​со ссылкой на представленный членам американского Конгресса перечень позиций. В частности, Киев попросит Вашингтон осуществить поставки ракет семейства ATACMS (дальность — до 300 км), танков, беспилотников, а также артиллерийских систем. По информации издания, в список вошли 29 наименований вооружений.

Украина намерена в ближайшее время направить США новый запрос о поставке вооружений для поддержки наступательных действий, — сказано в публикации.

Правительство страны также запросило две тысячи снарядов для РСЗО HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoon для ведения боевых действий в 2023 году.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что оружие, которое Германия поставила ВСУ, позволяет изменить ситуацию на востоке Украины. Он при этом отметил, что Берлин будет и далее придерживаться ранее занятой позиции по поводу военной помощи Киеву.

Шольц пояснил, что речь идет о зенитных самоходных установках Gepard, Panzerhaubitze 2000 и реактивных системах залпового огня Mars. Канцлер ФРГ добавил, что немецкие власти будут поставлять оружие Украине в координации с союзниками и не станут делать односторонних шагов в этом вопросе.