Фото: NASA

Китаянка получила полгода тюрьмы после того как попыталась проникнуть в резиденцию Трампа. Срок ей дали за сопротивление при задержании, в проникновении признали невиновной.

Кроме этого, 56-летней Цзин Лью запретили приближаться меньше чем на милю к Мар-а-Лаго, сообщает Palm Beach Post. Издание напоминает, что это уже вторая китаянка, которая пытается прорваться к американскому президенту....