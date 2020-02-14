https://static.news.ru/photo/3146d8a4-4fb6-11ea-acf3-fa163e074e61_660.jpgФото: NASA
Фармацевты США рассчитывают, что к осени смогут подготовить 150 млн доз вакцины от нового коронавируса. Такое заявление сделал глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.
Пять крупных компаний в США занимаются таким же масштабным проектом, как Манхэттенский. Будем надеяться, что к предстоящему ноябрю у нас будет 150 млн доз, — приводит его слова ТАСС.
Из пяти образцов он особо выделил разработку фармацевтической компании Gilead. Препарат под рабочим названием Remdesivir испытают в конце февраля — середине марта.
Жертвами коронавируса в Китае стали 1523 человека. Выздоровели более восьми тысяч заразившихся COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Египте коронавирус обнаружили у внешне здорового человека. Инфекция подтвердилась в его анализах только со второго раза. Инфицированного иностранца выявили в ходе проверки всех прибывающих в Египет. В настоящее время его поместили на карантин, который продлится 14 дней. Кроме того, под наблюдение медиков попали все, кто контактировал с заражённым, но так же, как и он, не проявлял симптомов болезни.