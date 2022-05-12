США озаботились вывозом зерна с Украины по морю Politico: законодатели предложили администрации президента США создать гумкоридор в Чёрном море для вывоза зерна

Сухогруз принимает груз зерна на реке / Фото Danita Delimont/Global Look Press

Американские законодатели предложили администрации президента США Джо Байдена создать гуманитарный коридор в Чёрном море, через который можно наладить поставки миллионов тонн зерна, которые остаются «заблокированными» на территории Украины, пишет газета Politico. Ранее Байден рассказал, что США изучает способы доставки 20 млн. тонн зерна с Украины на мировой рынок.

По утверждению издания, на Украине «заблокированы» миллионы тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Аграрии готовятся к сбору урожая, но места для хранения у них больше нет, поэтому им срочно нужно организовать доставку продукции за границу. Главной проблемой газета видит прекращение работы украинских портов из-за кризиса в регионе.

В материале также сказано, что законодатели США и международные наблюдатели видят морской коридор единственным вариантом организации поставки достаточного объёма продовольствия в условиях «заоблачных глобальных расходов на продовольствие и доставку».

Как отмечает двухпартийная группа законодателей, у Вашингтона остаётся «узкое окно для действий», так как ситуация на Украине ухудшается с каждым днём.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее рассказал о попытках США найти пути для вывоза продовольствия с Украины. По его словам, они уже загнали страну в долговые обязательства. Кроме того, Вашингтон заинтересован в затягивании военных действий на территории Украины, в результате чего её жители не смогут вернуться к привычной мирной жизни. При этом Байден хочет вывезти продовольствие, чтобы «снизить цены на ресурс».