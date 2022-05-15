США отправили на Украину 89 гаубиц М777 Посольство США сообщило об отправке на Украину 89 гаубиц М777

Фото Cpl. Austin Fraley/Global Look Press

США отправили на Украину 89 155-миллиметровых буксируемых гаубиц М777, сообщает американское посольство в Киеве на странице в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена). Многие из них уже развёрнуты на передовой. Ранее в Пентагоне анонсировали старт двухнедельных курсов, в рамках которых американские инструкторы обучат украинских военных обращению с гаубицами.

Гаубицы М777 в действии. Это часть пакета помощи Вооружённым силам Украины на $800 млн. Все 90 гаубиц, отправленных США, кроме одной, сейчас находятся на Украине, многие уже развернуты на передовой, — говорится в сообщении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина сможет победить Россию при поддержке Альянса. Он отметил, что страны военно-политического блока уже направили Киеву военную помощь на миллиарды долларов, и призвал наращивать поставки оружия. Столтенберг подчеркнул, что НАТО постарается помочь Украине «достичь победы на поле боя».

Член украинской делегации на переговорах с Москвой Михаил Подоляк ранее обратился к странам Запада с просьбой ввести нефтяное эмбарго против РФ и продолжить поставки вооружений. Он назвал это «простым рецептом победы» над Россией.