США отказались от санкций против Индии за покупку российских С-400 Haber7: США решили не вводить санкции против Индии за покупку российских ЗРС C-400

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитная ракетная система С-400

Палата представителей США одобрила поправку в федеральный закон о противодействии противникам Соединенных Штатов через санкции (CAATSA). Корректировка закона освобождает от санкций Индию в случае покупки зенитных ракетных систем С-400 у России, сообщает турецкое издание Haber7.

Если законопроект одобрит сенат и американский президент Джо Байден, то против Нью-Дели не введут никаких санкций, — сказано в сообщении.

Данное решение вызвало негативную реакцию со стороны Турции. Автор статьи Эракн Талу посчитал, что таким образом Белый дом демонстрирует политику «двойных стандартов», так как в отношении Анкары были введены санкции Вашингтоном в аналогичной ситуации.

В марте посол РФ в Индии Денис Алипов сообщил, что Россия сохраняет за Индией право на закупку зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-500. По его словам, в тот момент Москва была готова изучить вопрос приобретения республикой данных комплексов, если у нее будет такая заинтересованность.