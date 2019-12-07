https://static.news.ru/photo/4ca21212-1933-11ea-bc86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр обороны США Марк Эспер опроверг информацию о планах США по переброске ещё 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток, появившуюся в американских СМИ.

Как неоднократно заявляло министерство, мы никогда не обсуждали и не рассматривали вопрос об отправке 14 тысяч дополнительных войск на Ближний Восток, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что решение о рекордном увеличении оборонных расходов стран Североатлантического альянса говорит о желании военно-политического союза доминировать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, по словам Сергея Лаврова после заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.