США ограничили китайским учёным въезд в страну

https://static.news.ru/photo/a6fe3468-a1f3-11ea-b0bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency

Соединённые Штаты ограничивают въезд для некоторых аспирантов и учёных из КНР, соответствующую прокламацию подписал Дональд Трамп.

По мнению Вашингтона, определённый круг учёных может представлять угрозу национальным интересам США, в том числе интеллектуальной собственности. Уточняется, что эти учёные имеют отношение к Народно-освободительной армии Китая, передаёт ТАСС.

В связи с этим я пришёл к выводу, что въезд ряда граждан КНР, намеревающихся въехать в США по визам типа F или J для обучения или проведения исследований в США, будет наносить ущерб интересам Соединённых Штатов, — заявил Трамп.

Как писал NEWS.ru ранее, США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и переводят свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.