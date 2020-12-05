США обновили антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/3fffd268-36f8-11eb-ad84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США зафиксирован очередной антирекорд по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом — 227,8 тысячи. Предыдущий рекорд был установлен 4 декабря и составил свыше 217 тысяч новых случаев.

Общее число заболевших в США превышает 14,3 млн человек, что делает страну лидером по уровню распространения коронавируса в мире. Первое место Штаты занимают и по количеству жертв инфекции. За время пандемии там скончались 279 тысяч человек. Из них 2,6 тысячи — за минувшие сутки, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

На втором и третьем местах по уровню заболеваемости Индия (9,6 млн) и Бразилия (6,5 млн) соответственно. Россия занимает четвёртую позицию.

Всего в мире заболели более 66 млн человек. Жертвами инфекции стали полтора миллиона жителей планеты, выздоровели — 42,4 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что после его инаугурации американцы будут носить защитные маски всего 100 дней. По его словам, за это время количество заболевших начнёт значительно снижаться. Он также высказался против обязательной вакцинации населения страны.